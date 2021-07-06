Реальные доходы владимирцев упали, а расходы выросли

По оценке специалистов в 1 квартале 2021 года владимирцы в целом заработали 98334,8 миллионов рублей, и по сравнению с 1 кварталом прошлого года их доходы увеличились на 3,9%. Средний среднедушевой доход в регионе в начале года составил более 24 тысяч рублей и по сравнению с началом прошлого года вырос на 5,1%. При этом в среднем в месяц жители региона тратят около 23 тысяч рублей – на 4,9% больше, чем год назад. Но если смотреть на реальные расходы, ситуация не столь радостна. По оценке Владимирстата реальные денежные доходы в 1 квартале 2021 года относительно соответствующего периода предыдущего года уменьшились на 1,8%, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) - на 3,2%.