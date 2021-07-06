В Судогодском районе нелегального охотника осудят за убийство лося

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе следствия было установлено, что 24 марта житель Владимира приехал в лесной массив Судогодского района, где без лицензии на охоту застрелил из карабина самку лося.

Мужчина снял с животного шкуру, однако в это время его задержали появившиеся на месте преступления сотрудники областной госохотинспекции. На нелегального охотника было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Материальный ущерб от браконьерства составил 80 тысяч рублей, при этом прокурор подал гражданский иск на сумму 320 тысяч рублей.

Сам владимирец полностью признал свою вину. В скором времени уголовное дело рассмотрит мировой суд по городу Судогде и Судогодскому району.