В Коврове мошенники продавали несуществующих щенков мопса

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, двое молодых людей 27 и 29 лет создали на одном известном сайте объявлений предложение по продаже щенков собаки породы мопс.

Для видимости парни загрузили фото, взятое из интернета, а также указали выдуманный адрес и номер телефона, для чего заранее купили сим-карту. На самом деле никаких мопсов у них не было.

Откликнувшегося покупателя ковровчане попросили перевести в счет предоплаты 4 тысячи рублей. Что тот и сделал, однако после этого «собаководы» перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули, покупатель отправился в полицию. Сыщикам удалось вычислить и задержать обоих парней. Оказалось, что они уже были судимы за подобное преступление и вышли из мест заключения в 2020 году.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.