В июне во Владимирской области родилось 864 малыша

В июне во Владимирской области появилось на свет 864 младенца, к сожалению, трое родились уже мертвыми. Больше всего детей на свет появились в областной столице – 350, все мертвые дети родились тоже здесь, на втором месте Ковровский район – 102, на третьем – округ Муром – 82 малыша. Меньше всего крох родилось в Радужном – семь младенцев, а также в Киржачском, Гороховецком и Меленковском районах – по восемь детей. Также за июнь в регионе умерло 2478 человек, в том числе пятеро детей до года из Владимира, Александровского района и округа Муром. Кроме Владимира (598), большое число смертей зарегистрировали в Ковровском районе (234), округа Муром (226), Вязниковском районе (164) и Гусь-Хрустальном (154). А меньше всего \жителей скончалось в Радужном – 12 человек и в Селивановском районе – 43 человека.