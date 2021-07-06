Во Владимирской области за сутки коронавирус выявили у 229 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 июля лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 69 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 16 сл. в Ковровском, 12 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Камешковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный. Напомним, вчера за сутки заболевших было больше – 237 человек. Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 37 557 случаев заболевания: 8684 сл. в г. Владимире, 4503 сл. в Гусь-Хрустальном, 4141 сл. о. Муром, 2711 сл. в Ковровском, 2302 сл. в Александровском, 2173 сл. в Петушинском, 1563 сл. в Юрьев-Польском, 1489 сл. в Вязниковском, 1588 сл. в Кольчугинском, 1404 сл. в Суздальском, 1164 сл. в Собинском, 1172 сл. в Киржачском, 1059 сл. в Меленковском, 903 сл. в Камешковском, 841 сл. в Гороховецком, 783 сл. в Селивановском, 612 сл. в Судогодском, 485 сл. в г. Радужном.