В Александрове в Красном переулке пожарные тушили горящую «Волгу»

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.22 на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о горящей легковушке на улице Красный переулок.

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что горит черная «Волга», из-под капота которой вырывался сильный дым.

Пожарные ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 2,5 квадратных метра. Никто из людей, к счастью, не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.