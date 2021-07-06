Во Владимирской области с помощью отряда "Лиза Алерт" в июне нашли 54 пропавших человек

За июнь по Владимирской области в отряд "Лиза Алерт" поступило 49 заявок на поиск 56 человек, из них: поиск в лесу - 22 человека, поиск в городе - 34 человека. В том числе на поиск детей до 18 лет - 6 заявок (8 человек).

Найдены - 54 человека, из них найдены, живы - 44 человека, найдены, погибли - 10 человек. Найдены силами отряда - 5 человек. До сих пор остаются не найдены - 1 человек.

Всего же с 1 января по 30 июня во Владимирской области в отряд поступило 205 заявок на поиск 229 человек, из них: поиск в лесу - 58 человек, поиск в городе - 171 человек. В том числе на поиск детей до 18 лет - 43 заявки (54 человека). Найдены - 206 человек, из них: найдены, живы - 180 человек, найдены, погибли - 26 человек. Найдены силами отряда - 30 человек. До сих пор остаются не найдены - 9 человек. С начала года все дети до 18 лет (54 человека) найдены, живы.