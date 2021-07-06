В Красной Горбатке сгорели дом, сарай и гараж

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

6 июля около часа ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Селвановский район, п. Красная Горбатка, ул. Малая Лесная, д. 24.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия подразделений дом, сарай и гараж, горели открытым огнем. Пожарные ликвидировали пожар на площади 186 кв. м. Погибших пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар от МЧС выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.