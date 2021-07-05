Под Владимиром один человек пострадал в ДТП с двумя большегрузами

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 4 июля в 20.20 на 170 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 48-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом врезался в ехавший перед ним большегруз «Мерседес Бенц Актрос», за рулем которого находился водитель 1970 года рождения.

В результате столкновения пострадал водитель «МАНа». Прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Помощь пострадавшему оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку.