В Муроме нетрезвый парень угнал машину приятеля и вылетел в кювет

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, днем 17 мая в полицию обратился 23-летний муромлянин, сообщивший, что у него несколько минут назад пропал автомобиль.

По словам молодого человека, он вышел на несколько минут в магазин, а когда вернулся, легковушки у же не было. Ориентировку тут же передали всем постам и нарядам, был объявлен план «Перехват».

Спустя два часа угнанную легковушку наряд ППС обнаружил на въезде в деревню Петроково. Там же оказался подозреваемый в угоне — 22-летний приятель автолюбителя.

По версии следствия, молодой человек принял алкоголь и решил покататься. Как он сам признался на допросе, он не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет. Там его и нашли полицейские.

В скором времени уголовное дело по факту угона начнет рассматривать Муромский городской суд. Куда оно поступил на днях с утвержденным обвинительным заключением.