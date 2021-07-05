Во Владимирской области продлили запрет на посещение подростками торговых центров

Губернатор Владимирской области в очередной раз внес поправки в указ о введении повышенной готовности. Напомним, в конце июня в регионе добавили «коронавирусных» ограничений. Массовые мероприятия разрешили проводить только на свежем воздухе, при условии, что все участники либо вакцинированы, либо принесли свежий отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, детям и подросткам до 16 лет запрещается без родителей приходить в торговые и развлекательные центры и на фуд-корты. Также на дискотеки, конкурсы и караоке могут прийти только те, кто привился от коронавируса или принес свежий отрицательный ПЦР-тест, не старше трех дней. Изначально запрет на посещение торговых центров и фуд-кортов для несовершеннолетних и правило про проведение дискотек и караоке действовали до 4 июля, но теперь ограничения продлили на неопределенный срок.