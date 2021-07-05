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Спорт5 июля 2021 15:18

Владимирская спортсменка завоевала "серебро" на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

На финише она уступила всего 9 секунд шведке Туве Александерсон
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото департамента спорта

фото департамента спорта

С 3 по 9 июля в Чехии проходит главное событие в мире спортивного ориентирования бегом — Чемпионат мира.

3 июля спортсмены соревновались в дисциплине "спринт", 4 июля — спринтерской эстафете, 6 июля сильнейшего определят в мидле, 8 июля — эстафете, 9 июля — лонге.

В первый день Чемпионата мира владимирская спортсменка Наталья Гемперле показала свой высочайший уровень, завоевав серебряную медаль в спринте! Уступив на финише всего 9 секунд шведке Туве Александерсон, опередив ставшую третьей датчанку Майю Альм, Наталья выиграла свою уже 11 медаль чемпионатов мира!