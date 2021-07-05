Над двумя владимирскими пляжами вывесят черные флаги

Спустя месяц, наконец, готовы результаты проб воды и песка с четырех мест отдыха во Владимире. В этом году кишечной палочки в воде не обнаружили, однако выявили другую проблему - грязный песок с микроорганизмами.

- На Глубоком и Содышке пробы соответствуют нормам, там можно спокойно купаться. А вот на Семязино и Клязьме есть небольшое несоответствие норм в воде, однако купаться там не опасно. Вызывает опасение песок на пляжах. Его необходимо заменить на чистый. Ну а пока этого не произойдет, над пляжами будет вывешены черные флаги, - рассказала Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.

По опыту прошлых лет скажем,, что черные флаги никогда не останавливали отдыхающих, тем более в жаркую погоду.