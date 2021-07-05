Во Владимире и Гороховце откроется тактильная выставка "Зримый Петербург"

Необычная тактильная выставка по историческим и архитектурным памятникам Санкт-Петербурга организована Владимирской областной специальной библиотекой для слепых совместно с Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Экспозиция представляет уникальную возможность для незрячих жителей Владимирской области познакомиться с историей и культурой Северной столицы в доступном для них формате. Выставка включает тактильные книги, представляющие полотна из коллекций музеев, рельефно-графические пособия по истории города, 3D-модели архитектурных памятников. Кроме того, будут представлены картины слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга.

Выставка будет открыта 8-25 июля на площадках Областного центра народного творчества в Доме фольклора (г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 2б) и с 27 июля по 9 августа в экспозиции Дома Семенычева Гороховецкого историко-архитектурного музея (г. Гороховец, ул. Ленина, д. 17).