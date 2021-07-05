В больницах Владимирской области свободными остаются 116 коек для больных коронавирусом

5 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 37328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1511 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,3 процента из них занято (1395), свободны – 116 коек.

34484 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 230 человек. За период наблюдения в области отмечены 1292 летальных случая.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.