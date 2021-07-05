В Александрове поджигателя людей нашли по акцизной марке от алкоголя

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и в причинении смерти по неосторожности.

Судом установлено, что днем 4 января текущего года александровец встретил на улице двоих незнакомцев, которым предложил вместе выпить спиртное.

В ходе застолья один из новых знакомых вступил в перепалку с мужчиной, а затем уснул, как и его друг. Обиженный александровец припомнил ему конфликт и, желая отомстить, облил одежду спящего оппонента жидкостью для розжига, после чего поджог ему штаны и убежал.

Спящие мужчины не заметили происходящего, и пламя перекинулось с первого на второго. В результате с сильными ожогами обоих доставили в больницу, где пострадавшие скончались на следующий день.

Примечательно, что преступление было раскрыто благодаря акцизной марке, которую следователи обнаружили при осмотре места происшествия. По ней удалось вычислить время и место продажи спиртного, а вместе с этим и личности покупателей.

Сам мужчина свою вину полностью признал. В результате суд приговорил его к 7 годам 9 месяцам колонии строгого режима.