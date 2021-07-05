Во Владимирской области фестиваль "Велолето" перенесли на август

Федерация велоспорта сообщает о том, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией Управление Роспотребнадзора по Владимирской области запретило проводить пятый, юбилейный, Всероссийский фестиваль велосипедного спорта для всей семьи «Велолето».

Мероприятие должно было пройти с 9 по 12 июля. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе мероприятия на 27 - 30 августа.

За дополнительной информацией можно обратиться в группе Федерации велосипедного спорта Владимирской области в Вконтакте.

Сегодня же стало известно об отмене Праздника огурца.