Гусевчане украли посуды со склада на миллион с лишним рублей

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор пяти местным жителям ,признанными виновными в присвоении. 14 декабря 2018 года вечером при непосредственном участии водителя погрузчика, кладовщика и охранника с одного из складов в городе Гусь-Хрустальном, где хранилась готовая продукция ООО «Опытный стекольный завод», на фуре подсудимыми незаконно вывезено 66 палет с посудой. Водителя погрузчика признали организатором преступления, кладовщика – исполнителем, охранника и двух других соучастников – пособниками. Похищенную продукцию они перевезли на заранее арендованный склад и частично реализовали. Заводу причинен ущерб в размере более 1 миллион рублей. Суд назначил организатору преступления наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исполнитель приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Трое пособников получили также условные сроки от 2 до 4 лет. Приговор в законную силу не вступил