В Оку выпустили 130 тысяч мальков стерляди

фото пресс-службы "Транснефть-Верхняя Волга"

"Транснефть-Верхняя Волга" выпустило 130 тысяч мальков стерляди в реку Оку во Владимирской области. Удовлетворительное состояние мальков перед выпуском в водную среду было подтверждено представителем Федерального агентства по рыболовству.

Выпуск мальков стал первым этапом реализации экологических мероприятий «Транснефть-Верхняя Волга» по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в этом году. Всего с июля по октябрь в реки Волгу и Оку планируется выпустить более 129 тысяч молоди стерляди.

Всего за время реализации экологической программы с 2011 года в водоемы регионов, где ведёт свою деятельность предприятие, выпущено 9 миллионов мальков, суммарный объем финансирования, выделенного компанией, превысил 25 миллионов руб.