В Суздале отменили Праздник огурца

Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщает, что в этом году не будет традиционного и всеми любимого Праздника огурца.

- Администрация Суздальского района в связи с резким увеличением показателя заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Суздаля и района рекомендовала отменить это мероприятие, - подчеркнули в музее.

Отмена такого массового мероприятия была ожидаемой. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Сегодня в регионе за сутки заболели 237 человек. Всего же во Владимирской области зарегистрировано 37 328 случаев заболевания.