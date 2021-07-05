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Общество5 июля 2021 12:05

В Суздале отменили Праздник огурца

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщает, что в этом году не будет традиционного и всеми любимого Праздника огурца.

- Администрация Суздальского района в связи с резким увеличением показателя заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Суздаля и района рекомендовала отменить это мероприятие, - подчеркнули в музее.

Отмена такого массового мероприятия была ожидаемой. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Сегодня в регионе за сутки заболели 237 человек. Всего же во Владимирской области зарегистрировано 37 328 случаев заболевания.