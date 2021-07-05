Три владимирских спортсмена привезли медали с Чемпионата и Первенства России по фристайлу

С 25 по 27 июня в Самаре проходил Чемпионат и Первенство России по фристайлу. В соревнованиях участвовали порядка 160 спортсменов из 13 регионов России.

Участники выступали в дисциплинах - скоростной слалом, фристайл — слалом (классические выступления), слайды, прыжки в высоту на роликовых коньках, фристайл — слалом (батл)

В соревновании приняли участие 12 спортсменов сборной Владимирской области по роллерспорту.

Призёрами состязания в дисциплине "скоростной слалом" стали:

Алиса Кочетова - золотой призер первенства в категории "девушки 8-9 лет".

Полина Холодкова - бронзовый призёр в категории "юниорки 10-18 лет".

Тимофей Бахмуцкий - бронзовый призёр в категории "юноши 10-18 лет".