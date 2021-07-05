В Кольчугино поставщики тепла не получали вовремя оплату за услуги

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения требований законодательства о закупках для муниципальных нужд, было обнаружено нарушение со стороны местного МУП «Коммунальник».

Выяснилось, что муниципальное предприятие заключило договор на оказание услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды с ООО «Технология Тепла», однако подрядчики столкнулись с тем, что МУП систематически просрочивал им оплату оказанной услуги.

В результате за нарушение законодательства о закупках в отношении «Коммунальника» было возбуждено дело об административном правонарушении, которое сейчас находится на рассмотрении.