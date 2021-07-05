Для владимирцев сделают чат-бот, который поможет зарегистрироваться на Госуслугах

Центр управления регионом и Департамент цифрового развития Владимирской области создали "рабочую группу" по внедрению новых стандартов взаимодействия власти и граждан через платформы обратной связи. Сделано это для того, чтобы уменьшить срок ответа чиновников гражданам, оставившим обращения в соцсетях или на портале "Госуслуги".

Сейчас одним из самых популярных вопросов интернет-пользователей региона-33 стал такой: "Как получить QR-код, подтверждающий прививку от коронавируса?" Для этого, говорят специалисты, надо зарегистрироваться на Госуслугах и получить подтвержденную учетную запись.

- Силами ЦУР готовится к запуску чат-бот, который поможет гражданам правильно зарегистрировать учетную запись на Госуслугах. Информационная кампания популяризации чат-бота будет проходить совместно с департаментом, - рассказал руководитель Центра управления регионом по Владимирской области Дмитрий Лавров.