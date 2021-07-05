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Происшествия5 июля 2021 10:27

В Собинском районе в деревенском пруду утонул 44-летний мужчина

Трагический инцидент случился в субботу, 3 июля на станции Колокша
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, в субботу тревожное сообщение поступило из садового товарищества «Строитель», что на станции Колокша.

- В местом пруду утонул мужчина 1977 года рождения, - сообщила «КП» официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что этот инцидент стал единственным происшествием на водоемах региона за минувшие выходные. В МЧС еще раз призывают жителей и гостей Владимирской области к осторожности, в особенности следует контролировать детей и не оставлять их без присмотра при посещении водоемов.