В Собинском районе в деревенском пруду утонул 44-летний мужчина

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, в субботу тревожное сообщение поступило из садового товарищества «Строитель», что на станции Колокша.

- В местом пруду утонул мужчина 1977 года рождения, - сообщила «КП» официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что этот инцидент стал единственным происшествием на водоемах региона за минувшие выходные. В МЧС еще раз призывают жителей и гостей Владимирской области к осторожности, в особенности следует контролировать детей и не оставлять их без присмотра при посещении водоемов.