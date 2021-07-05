После вмешательства центра управления регионом в Петушинской райбольнице отремонтировали томограф

В Петушинской районной больнице после почти двухмесячного простоя 1 июля заработал компьютерный томограф. Проблему с жизненно важным аппаратом жители решали через ЦУР по Владимирской области.

Аппарат сломался еще в майские праздники. Медики составили акт поломки, вызванные специалисты по инженерной части поставили томографу «диагноз», заказали запчасти. Но жителям района от этого было не легче - на КТ петушинцам пришлось ездить в Киржач. Популярные паблики и сообщества наполнились возмущенными сообщениями. Люди обсуждали, негодовали, но не получали ответа от профильного департамента. Судя по тональности высказываний, людей обижало не только отсутствие в РБ томографа, но игнорирование их вопросов.

Вопросы и жалобы в открытых интернет-источниках взял в обработку ЦУР по Владимирской области. Все обращения граждан были отправлены в департамент здравоохранения. После этого чиновники "ускорились" с ремонтом. 1 июля томограф в Петушинской больнице заработал.