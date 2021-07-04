В Гусь-Хрустальном полиция проверяет факт издевательства над кошкой Машей

Кошка Маша перед посещением ветеринара. Фото: Ирина Стец

На записи, вызвавшей негодование гусевчан, изображается дама преклонных лет, держащая за передние лапы кошку. При этом находящаяся рядом маленькая девочка тянет животное в разные стороны то за голову, то за хвост, и обе героини обсуждают, не жалко ли им питомца.

По словам гусевчан, видеоролик снят в частном секторе одного из микрорайонов города, а автор видео — сосед той самой женщины, который и выложил это в сеть. Сами женщина и девочка родственницы — это бабушка и внучка.

Горожане забили тревогу и решили обратиться в полицию, однако стражи порядка среагировали еще раньше.

- По данному факту проводится в проверка. Ее назначили сразу же, как только появилось это видео, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

К счастью, кошка уже обрела новый дом и даже побывала у ветеринара. Утром в воскресенье ее забрала гусевчанка Ирина Стец, лично приехавшая за ней к тем самым людям.

- Кошку зовут Машей. С ней все хорошо, я отвезла ее к ветеринару, стерелизовала и обработала глазик. Конечности не повреждены, каких-то других повреждений нет. Маша накормлена и спит, - рассказала «КП» Ирина.

По словам девушки, хозяйка кошки, которая была изображена на скандальном видео, заявила ей, что Маша старая и постоянно таскает котят, а вообще ее не бьют — то, что изображено на видеозаписи, женщина назвала «наказанием за то, что к ней ходят коты».

Теперь правовую оценку произошедшему предстоит дать полицейским. А Маше сейчас ищут новых хозяев - Ирина готова оставить кошку себе, но у нее уже живут несколько домашних животных.