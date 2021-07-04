В Александровском районе сгорел деревенский дом с беседкой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.42 на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в частном доме в деревне Кудрино.

Прибывшие к месту ЧП огнеборцы увидели, что огнем охвачены дом и пристроенная к нему беседка. При этом на тот момент пламя охватило строения полностью.

Вскоре пожар был потушен, общая выгоревшая площадь составила 38 квадратных метров, другие деревенские дома и постройки не пострадали. К счастью, люди также никаких травм не получили.

На месте пожара работали две пожарные машины и девять огнеборцев. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания.