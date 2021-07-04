Во Владимир прибудет столичный ковчег с мощами Александра Невского

Как сообщили во Владимирской епархии, 5 июля в 10.30 ковчег со святыми мощами прибудет в Богородице-Рождественский монастырь, где находится сама епархия. Здесь же от въездных ворот до собора состоится небольшой крестный ход.

С 11.00 до 16.30 в Богородице-Рождественском соборе будут совершаться молебны с акафистом. Люди смогут прийти и поклониться мощам Александра Невского в течение этого времени.

На территории монастыря будут соблюдаться меры санитарной безопасности с измерением температуры, средствами обработки рук и соблюдением социальной дистанции.

В 16.30 ковчег с мощами отправится дальше — по плану, в тот же день вечером он прибудет в Троице-Сергиеву лавру, что в Сергиевом Посаде.

Напомним — исторический крестный ход организован Русской православной церковью в связи с 800-летием со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Ковчег выехал из Москвы 12 июня, и вернется обратно 4 августа. За это время, включая столицу, он посетит 29 городов. Владимир в этом списке седьмой — к нам мощи князя Александра Ярославича прибудут из Иваново.