Во Владимире за прошедшие сутки 230 человек вылечилось от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, всего, таким образом, с начала эпидемии было выписано по выздоровлению 34484 человека, переболевших коронавирусной инфекцией.

При этом за прошедшие сутки во Владимирской области подтверждено шесть новых летальных исходов (всего в регионе с начала эпидемии скончался от коронавируса 1291 человек).

Напомним - в регионе за сутки подтвержден 231 новый случай заражения.

В России в целом по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 25142 новых заражения коронавирусом, подтверждено 663 новых летальных исхода, выписаны по выздоровлению 15484 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России заражено коронавирусной инфекцией 404115 человек.