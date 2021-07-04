Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 июля 2021 12:43

Во Владимире за прошедшие сутки 230 человек вылечилось от коронавируса

Столько пациентов было выписано по выздоровлению за минувшие 24 часа
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, всего, таким образом, с начала эпидемии было выписано по выздоровлению 34484 человека, переболевших коронавирусной инфекцией.

При этом за прошедшие сутки во Владимирской области подтверждено шесть новых летальных исходов (всего в регионе с начала эпидемии скончался от коронавируса 1291 человек).

Напомним - в регионе за сутки подтвержден 231 новый случай заражения.

В России в целом по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 25142 новых заражения коронавирусом, подтверждено 663 новых летальных исхода, выписаны по выздоровлению 15484 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России заражено коронавирусной инфекцией 404115 человек.