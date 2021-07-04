Во Владимире у моста через Клязьму состоялась проверка грузовиков

Фото: администрация города Владимира

На этот раз проверяющих интересовало то, как самосвалы перевозят песок и прочие сыпучие грузы. Дело в том, что согласно правилам благоустройства, принятым горсоветом Владимира, по территории областного центра подобные грузы следует перевозить, накрывая их специальными тентами, о чем нередко забывают водители и их организации.

Рейд провели в районе моста через Клязьму в минувшую пятницу. Как сообщает горадминистрация Владимира, в результате были остановлены два грузовика, перевозившие грузы без тентов. На обоих водителей были составлены административные протоколы. Всего же за два последних месяца было задержано 12 самосвалов, допустивших такое нарушение.

Суммы штрафов за это нарушение немалые — граждан могут оштрафовать на сумму от800 до 3000 рубле, должностных лиц — от 5000 до 20 тысяч,юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.