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Здоровье4 июля 2021 9:51

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 231 человека

Эти сведения были получены в ходе лабораторных исследований на утро 4 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на первом месте в суточной сводке оказался Владимир с 64 заболевшими, на втором Муромский район, где подтвердилось 24 новых случая, на третьем — Гусь-Хрустальный район с 23 заражениями. Четвертое место в сводке у Коврова и его пригородов — здесь зарегистрировано 22 новых случая.

В Вязниковском, Юрьев-Польском, Собинском и Гороховецком районах подтверждено по девять новых случаев заражения, в Петушинском и Суздальском районах по восемь, в Меленковском районе семь, в Александровском, Киржачском, Кольчугинском и Судогодском районах по шесть, в Камешковском районе и в Радужном по пять, в Селивановском районе три новых случая.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтвержден 37091 случай заражения коронавирусной инфекцией.