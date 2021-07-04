Во Владимире МЧС и полиция проверили спасателей на городских пляжах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, несмотря на то, что городском пляже Владимира на Клязьме и на озере Семязино Роспотребнадзор запретил купаться и вывесил черные флаги, владимирцы все равно устремились на эти водоемы.

Поэтому в Семязино спасательный пост работает с 11.00 до 19.00, а с семи часов вечера до девяти вечера дежурство принимают работники горадминистрации Владимира.

Что касается городского пляжа на Клязьме, то здесь спасатели дежурят с 12.00 до 20.00.

Также инспекторы МЧС и полицейские 3 июля нанесли визит на Улыбышевские карьеры. Они в этом году не попали в списки разрешенных для купания мест, однако и здесь любители поплавать находят себе место.

В связи с последним обстоятельством в Улыбышево несут дежурство сотрудники патрульной группы Центра ГИМС.

Никаких нарушений в работе постов проверяющие не обнаружили.