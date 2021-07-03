Жительница Кольчугино пять лет ждала переселения из аварийного дома

Местная жительница обратилась в Кольчугинский городской суд с иском к администрации Кольчугинского района о возложении обязанности предоставить благоустроенное жилое помещение, указав, что ей на праве собственности принадлежат квартира, расположенная в многоквартирном жилом доме, который в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу. Жилой дом включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Но за пять лет новое жилье ей так и не предоставили, а теперь, поскольку состояние деревянных конструкций угрожает жизни и здоровью проживающих в доме людей, женщина вынуждена жить не дома. Кстати, расселить жильцов аварийного дома на улице Парохменко в Кольчугино местная администрация должна была до 2020 года, но не сделала этого и новые сроки не определила. Решением Кольчугинского городского суда исковые требования горожанки удовлетворены, на администрацию Кольчугинского района возложена обязанность предоставить в собственность истца равнозначное благоустроенное жилое помещение. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.