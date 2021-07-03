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Общество3 июля 2021 14:05

В Кольчугинском районе выращивают осетров и оленей

Пока там живет более 250 благородных животных
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В одном из фермерских хозяйств Кольчугинского района насчитывается 40 тысяч осетровых (осетр, белуга, стерлядь), имеется 15 тысяч мальков веслоноса. В дальнейшем планируется закупить 18-20 тысяч мальков русско-ленского осетра. В одном из прудов будет размещено маточное стадо. Также там планируется построить гостиницу для желающих приобщиться к природе туристов. Еще одно предприятие Кольчугинского района специализируется на разведении оленей. В 2020 году оно включено в реестр сельхозтоваропроизводителей Владимирской области. На сегодняшний день в нем насчитывается 265 голов европейского благородного оленя, в том числе семь маралов, а в скором времени количество голов планируется увеличить до тысячи. Посевная площадь в текущем году составляет 160 гектаров, в том числе 50 гектаров под яровыми кормовыми культурами.