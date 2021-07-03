Во Владимирской области за последние сутки ещё 240 человек заболели коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 июля лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - это новый антирекорд. Они распределились так: 66 сл. в г. Владимире, 27 сл. в Муромском, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 24 сл. в Ковровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Меленковском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Судогодском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный. Также за сутки 227 человек выздоровели, а трое - скончались от коронавируса. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 860 случаев заболевания, большая часть из них - 8488 сл. - во Владимире, 4435 сл. в Гусь-Хрустальном, 4074 сл. о. Муром, 2653 сл. в Ковровском, 2280 сл. в Александровском, 2145 сл. в Петушинском, 1532 сл. в Юрьев-Польском, 1432 сл. в Вязниковском, 1566 сл. в Кольчугинском, 1380 сл. в Суздальском, 1140 сл. в Собинском, 1154 сл. в Киржачском, 1037 сл. в Меленковском, 885 сл. в Камешковском, 817 сл. в Гороховецком, 772 сл. в Селивановском, 597 сл. в Судогодском, 473 сл. в г. Радужном.