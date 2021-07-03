В Коврове на пожаре погибла пенсионерка

Пожар занялся в двухэтажном доме на улице Киркижа в Коврове. Сообщение о горении поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 21:52 2 июля. На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение из окна второго этажа двухэтажного дома. Сотрудники МЧС сформировали три звена газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения людей. Пожарные ликвидировали горение в квартире и чердачном помещении дома на площади 35 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв - на пожаре погибла семидесятилетняя женщина, вероятно, хозяйка квартиры. Еще одного человека удалось спасти. На пожар привлекались шесть машин и 19 спасателей. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают дознаватели МЧС России.