В Муроме военного через суд заставляют вернуть взятку

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Военной прокуратуры Владимирского гарнизона к военнослужащему о взыскании денег. В обоснование исковых требований указано, что приговором Владимирского гарнизонного военного суда он признан виновным в том, что он, являясь начальником по воинскому званию, то есть должностным лицом, получил взятку за возврат взятого ранее у рядового телефона, которой распорядился по своему усмотрению. Поскольку получение денег в качестве взятки, является ничтожной сделкой, которая совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то он должен вернуть эту сумму. Правда, солдату, давшему взятку, деньги не вернут - они пойдут государству. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.