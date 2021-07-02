Владимирская Росгвардия не смогла взыскать с сотрудника возмещение материального вреда

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Владимирской области» обратилось в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к работнику о возмещении материального ущерба. В сентябре 2020 года в рамках ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности выяснилось, что ведомство переплатило водителям. Зарплата оказалась слишком высокой из-за неправомерно завышенных тарифных разрядов, установленных приказом Владимирской Росгвардии, проект которого и подготовил этот работник. Но суд посчитал, что работодатель не доказал, что кадровый работник действовал недобросовестно и отказал. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.