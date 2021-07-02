Во Владимирской области заготовили 6200 литров крови

За первое полугодие кровь сдали 5448 доноров Владимирской области, из них 1135 человек стали донорами впервые. В результате трансфузиологи заготовили 6200 литров крови, полностью обеспечив потребность больниц. Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в ее филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а). Также регулярно проводятся и выездные заготовки крови, за полгода мобильный донорский комплекс 81 раз съездил на разные предприятия и организации. Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см, при себе необходимо иметь паспорт. Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.