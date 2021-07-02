Во Владимирской области подорожали коммунальные платежи

С 1 июля во Владимирской области коммунальные платежи выросли в среднем на 2,8%. Больше всего подорожает электроэнергия – на 5,2%, розничные цены на природный газ вырастут в зависимости от установленных направлений его использования (приготовление пищи, нагрев воды, отопление) от 2% до 5,2%. Холодная вода и водоотведение вырастут на 2%, отопление – на 2,7%. А вот вывоз мусора стал дешевле и снизился на 1,8% по сравнению с декабрем прошлого года. При этом в отдельных муниципалитетах тарифы могут вырасти иначе – но не более, чем на 5,4%. В областной администрации отмечают что для 95 процентов жителей области повышение коммунальных платежей будет меньше 5,4 процента. Из них у 65 процентов повышение будет на уровне среднеобластных значений в 2,8 процента и ниже. При этом в областном бюджете предусмотрено 94,5 млн рублей на выплату субсидий.