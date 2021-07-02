В Судогде у пенсионера украли с банковского счета 13 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, преступление было совершено еще в октябре минувшего года, а на днях следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, в тот октябрьский день в полицию Судогодского района обратился 62-летний мужчина из числе местных жителей, сообщивший о пропаже с его банковсккого счета денежной суммы.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 33-летний приятель мужчины. Оказалось, что в тот день пенсионер попросил его сходить в магазин за продуктами и передал ему свою банковскую карту. Молодой судогодец действительно сходил в магазин, но воспользовался ситуацией и оплатил еще и собственные покупки.

В скором времени уголовное дело, возбужденное по факту кражи с банковского счета, начнет рассматривать Судогодский районный суд.