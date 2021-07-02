Муромлянка судится с городской стоматологией после неудачного лечения

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы к ГБУЗ ВО «Муромская стоматологическая поликлиника» о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда, убытков, утраченного заработка. Женщина заключила с клиникой договор на оказание платных медицинских услуг, на основании которого врач провел эндодонтическое лечение и восстановление формы зуба. После оказания услуг анестезия не проходила более суток, в связи с чем пациентка обратилась с жалобой в адрес поликлиники. Через два дня на осмотре невролога истцу поставлен диагноз «болевая дисфункция левого височно – нижнечелюстного сустава». При обращении в частную клинику рекомендовано удаление зуба, после чего жительницу Мурома направили в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно – исследовательский институт стоматологии и челюстно – лицевой хирургии», где произведена операция по удалению зуба. Поликлиника признала факт оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, вернула деньги за оказание таких услуг, но вред здоровью, моральный вред и утраченный заработок не компенсированы, в связи с чем истец обратилась в суд с настоящим иском. Дело готовится к рассмотрению.