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Происшествия2 июля 2021 15:36

На швейном производстве в Александрове произошел пожар

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

2 июля в 13.59 в региональное управление МЧС поступило сообщение о пожаре на швейном производстве в Александрове. На место сразу же выехали спасатели.

- В 15.07 произошла ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Пострадала кровля и внутренняя отделка второго этажа. Погибших и пострадавших нет, - сообщила Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы регионального управления МЧС.

На пожаре работают 8 единиц техники и 22 человека личного состава.