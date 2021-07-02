Власти 33 региона подумывают о том, чтобы увеличить финансирование владимирского "Торпедо"

2 июля состоялась пресс-конференция директора департамента спорта Владимирской области Алексея Сипача. На ней у него спросили про финансирование владимирской футбольной команды "Торпедо", которое уже много лет не менялось и составляет скромные 36 миллионов рублей. Алексей Сипач признал, что текущий объем финансирования недостаточен.

- Понимаем, что бюджет надо увеличивать, и у многих команд уровня ПФЛ доходы выше, - сказал он. - В данный момент вопрос решается. Возможно финансирование будет увеличено.

Также Алексей Сипач оценил деятельность Дмитрия Вязьмикина на посту главного тренера команды, который он покинул совсем недавно. По словам чиновника, Вязьмикин выполнял поставленные перед ним задачи, в частности задачу по формированию команды из своих воспитанников.

- 17 из 25 футболистов местные, а значит, команда по-настоящему наша, - сказал Сипач. - Вообще, мы предлагали Дмитрию Владимировичу просто передохнуть, а потом вернуться к роли тренера. Но он не захотел. Тем не менее, такими кадрами не разбрасываются. Сейчас он занимает должность заместителя директора клуба по спортивной работе.