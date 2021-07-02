Четыре владимирских спортсмена претендуют на попадание на Паралимпиаду в составе сборной России

В расширенный список спортсменов-кандидатов в состав Паралимпийской сборной команды России от нашего региона вошли четверо воспитанников «Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Нашу страну в пауэрлифтинге (спорт с поражением опорно-двигательного аппарата) в разных весовых категориях представят Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова, Надежда Сычёва и Пётр Филатов.

Полным ходом идёт и подготовка спортсменов к XXIV Сурдлимпийским играм, которые пройдут с 1 по 15 мая 2022 года в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. Владимирскую область в составе сборной России на них представят 6 человек: греко-римские борцы Иван Константинов, Мартин Алексанов и Александру Пастушенко, легкоатлет Илья Солнцев и двое спортсменов по пулевой стрельбе – Екатерина Барышева и Оксана Хорошилова.