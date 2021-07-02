В Петушинском районе задержан похититель черных металлов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного постатье «Кража».

По версии следствия, в минувшем феврале в полицию пришел местный житель, рассказавший, что с его участка пропали изделия из металла на 11 тысяч рублей.

В ходе розысков оперативники вышли на след подозреваемого, которым оказался 43-летний житель Петушинского района.

В ходе следствия обнаружилось, что это не единственное преступление, к которому он мог быть причастен. Так, следователи установили, что прошлой осенью таким же образом мужчина пробрался на участок в деревне Ларионово, откуда стащил металлические трубы стоимостью 10 тысяч рублей.

В обоих кражах обвиняемый сознался. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.