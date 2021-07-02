В Кольчугино оштрафовали управляющую компанию

На печальное содержание дома обратил внимание местный житель, который и обратился в прокуратуру. Кольчугинская межрайонная прокуратура с участием специалиста муниципального жилищного контроля провела проверку соблюдения ООО «ЖЭУ №3» требований жилищного законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами. Как оказалось, в доме была повреждена кровля над подвальным помещением ,в результате внутрь попадала вода, влага копилась на лестнице. По результатам проверки руководитель ООО «ЖЭУ №3» по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.