Во Владимирской области свободны 219 коек для коронавирусных больных

В регионе продолжает расти как число заболевших коронавирусом (за последние сутки его подхватило 227 человек – пока это рекорд), так и выздоровевших (его победило за сутки 217 жителей – тоже рекорд). Для больных коронавирусом в регионе открыто 1511 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,2 процента из них занято (1292), свободны – 219 коек. Власти отмечают, что готовы оперативно открыть более двух тысяч коек – больше, чем ранее, если возникнет необходимость. Напомним, с 8 июля коронавирусный госпиталь развернут в хирургическом корпусе Областной клинической больницы. По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться на номер «горячей линии» Департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33.