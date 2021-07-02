Владимирец фиктивно зарегистрировал у себя двенадцать иностранцев

Прокуратура города Владимира вместе с городским управлением МВД провела проверку соблюдения миграционного законодательства. Установлено, что житель микрорайона Оргтруд фиктивно поставил на учет 12 иностранных граждан по месту своего жительства. По данному факту прокуратурой города материалы проверки с постановлением направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Ему грозит крупный штраф или даже реальный срок – до трех лет лишения свободы.