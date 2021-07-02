Во Владимирской области четыре молодые мамы получили выплату на открытие собственного дела

Во Владимирском центре занятости населения в рамках реализации нацпроекта «Демография» внедрен комплекс услуг для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста и желающих открыть собственное дело или стать самозанятыми. На начало 2021 года на учете в центре занятости населения города Владимира с целью поиска подходящей работы состояли 2173 женщины, имеющие несовершеннолетних детей. Как отмечают в департаменте труда и занятости населения, мамам сложно сочетать стандартный график с детьми, кроме того, найти работу мешает статус «разведенной», количество и возраст детей. Используя индивидуальный подход и инструменты профилирования, специалисты учреждения выстраивают карьерную траекторию этой категории клиентов, помогая мамам не просто трудоустроиться, а найти наилучшее применение свои навыкам, знаниям, опыту и талантам. Наряду с подбором подходящего места работы, сотрудники ЦЗН предлагают мамам помощь в организации самозанятости. В этом году за данной услугой обратились 16 женщин. А четыре мамы уже получили единовременную выплату на открытие собственного дела.